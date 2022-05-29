У Дрогобичі батюшка пограбував храм, дізнавшись, що громада перейде до ПЦУ

Священник вивіз із храму навіть іконостаси і дзвони

У Дрогобичі Львівської області протоієрей УПЦ МП вивіз їх храму абсолютно все і залишив голі стіни. Влада Дрогобича прийняла рішення храм забрати у МП і передати священнослужителям ПЦУ і після - будівля храму і територія були опечатані. Про це повідомляє видання Varta.

У Дрогобичі Львівська обласна комісія на чолі з мером Тарасом Кучмою оголосила храм УПЦ преподобного Іова Почаївського власністю громади та опечатала його для передачі ПЦУ. Храм був побудований на міській землі, але церковна громада не зареєструвала на нього право власності, а значить – будівля і територія належать місту.

Настоятелем громади був протоієрей Микола Мандзюк, який ставився до Московського Патріархату і навіть має церковний орден РПЦ. За словами мешканцям Дрогобича, свої служби він проводив російською мовою. Один з його синів служить священником у храмі Москви.

27 травня в церкві Іова Почаївського зібралися парафіяни на першу молитву українською мовою -– вже зі священником ПЦУ. І виявилося, що в храмі залишилися голі стіни.

У храмі немає іконостасів, вивезено абсолютну більшість ікон і церковних атрибутів, з території храму зникли дзвони. А з двох будівель на території церкви зрізали навіть хрести.

Храм знаходився після опечатування під охороною, а значить, всі цінні речі були вивезені ще до моменту прийняття комісією рішення та опечатування церкви.

У цій церкві зберігалися святині та мощі святих: частка Чесного і Животворящого Хреста Господнього, святі мощі Тихона московського, Митрополита Київського і Галицького Володимира, Феодосія Чернігівського, Іова Почаївського, Лаврентія Чернігівського. Чи залишилися святині в храмі – невідомо.

Як виглядав храм раніше:

Як виглядає храм тепер:

Що відомо про пр