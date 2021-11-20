Соратник Зеленського опустив Путіна на землю: Захід не сприймає Росію як супердержаву

Деякі з країн-членів НАТО зберігають діалог з Росією задля того, щоб вона остаточно не відірвалася від західного світу

«Росія – сателіт Китаю»

Захід не розглядає Російську Федерацію не тільки як супердержаву, а навіть як претендента на цей статус. Її швидше сприймають, як сателіта Китаю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Верховної Ради України, голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«Домовлятися з таких принципових питань, як Україна, з нею не будуть. Бо як у окремого гравця у Росії немає сил та ресурсів, щоб претендувати на якесь глобальне домінуюче становище», – вважає політик.

За словами Єгора Чернєва, деякі з країн-членів НАТО прямо кажуть, що зберігають діалог з Росією задля того, щоб вона остаточно не відірвалася від західного світу і не примкнула відкрито до КНР.

«На останній парламентській асамблеї НАТО у доповіді щодо Росії вона була визнана загрозою євроатлантичній безпеці. Але все одно не головною, бо як основного супротивника ані НАТО, ані США Росію дійсно не розглядають. Якщо ж розмірковувати гіпотетично, то Росія може створити реальну загрозу для Заходу, скориставшись вікном можливостей у разі загострення ситуації з Тайванем. Якщо буде пряме зіткнення США, які давали безпекову гарантію Тайваню, з Китаєм, тоді, звісно, США відволічуться взагалі від питань в Європі, і РФ може цим скористатись. Зокрема, і щодо України», – пояснив Єгор Чернєв.

Раніше стало відомо, що 3,5 години обговорювали лідери США та Китаю під час нещодавнього онлайн-саміту.