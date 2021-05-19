Хакери, які зламали трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн

Згодом хакери з DarkSide оголосили про саморозпуск

Найбільша американська трубопровідна компанія Colonial Pipeline відновлює свою діяльність після кібератаки

Colonial Pipeline, отримала 90 мільйонів доларів викупу в біткоїнах з 47 криптогаманців. Про це із посиланням на дослідження аналітичної компанії Elliptic повідомляє NBC News.

Зазначається, що експерти ідентифікували біткоїн-гаманець, який зловмисники використовували для збору грошей від своїх жертв.

Виявилося, що розробник DarkSide отримав 15,5 мільйона доларів, а ще близько 74,7 мільйона доларів надійшли до його філій. Середній платіж від організацій, ймовірно, склав 1,9 мільйона доларів, а Colonial Pipeline заплатила близько 5 мільйонів доларів.

«Наскільки нам відомо, цей аналіз включає всі платежі, вироблені для DarkSide, однак можуть бути виявлені й інші транзакції, а ці цифри варто розглядати як нижню межу», - зауважив співзасновник Elliptic Том Робінсон.

Тим часом експерти у сфері безпеки з Intel 471 заявляють, що DarkSide оголосила про саморозпуск після втрати доступу до своїх серверів і спустошення гаманців з криптовалютою. Припускають, що залишені після операцій 5,3 мільйона доларів були заморожені урядом США.

Нагадаємо, 7 травня одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.

Повідомлялося, що хакери, які атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline, можуть бути пов'язані з Росією.

Згодом уряд США оголосив надзвичайний стан після того, як найбільший трубопровід в країні призупинив роботу через кібератаку.

У середу, 12 травня, компанія поінформувала, що розпочинає відновлення роботи власної системи.