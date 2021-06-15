Чи можливий союз між Росією та Китаєм?

Як дивиться на Росію сам Китай, достеменно невідомо. Можна припустити, що без особливої симпатії

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В преддверии исторической встречи президентов России и США московская политологическая тусовка вдруг принялась обсуждать перспективы возникновения какой-то «мягкой биполярности», в рамках которой союз России и Китая станет противовесом США. Идея богатая, вполне в духе старой песни «Русский с китайцем братья навек» (музыка Мурадели, слова Вершинина). Нехитрый замысел идеологов этой самой «мягкой биполярности» состоит, по-видимому, в том, что объединение военного потенциала России с экономической мощью и людскими ресурсами Китая даст на выходе полноценный полюс мировой политики. Которого будут бояться, а значит уважать во всем мире.

Скажу прямо: большего бреда на рынке идей давно не появлялось. Любопытно, что думают по этому поводу сами китайцы? Готовы ли они из любви к России или из неприязни к коллективному Западу пересмотреть главный принцип своей внешней политики, исключающий жесткое и обременительное блокирование с любыми странами, даже с такими исступлённо «самобытными» как Россия. У которой, как известно, вечно семь пятниц на неделю, а горизонт планирования измеряется в лучшем случае десятком ближайших лет.

Экономическое преуспевание Китая в очень большой степени опирается на импорт передовых технологий и экспорт товаров и услуг. В силу этого Китай не мыслит себя вне рамок тесного сотрудничества со всем миром и прежде всего с коллективным Западом, с которым так увлеченно собачится Россия.

В отличие от коллективного Запада, Китаю мало дела до того, что творит Россия со своим собственным народом. И с иными соседними странами, не входящими пока в сферу китайских интересов. Именно это, похоже, и побуждает Россию смотреть на Китай как на дружественную державу и потенциального союзника.

Как смотрит на Россию сам Китай, доподлинно неизвестно. Рискну, впрочем, предположить, что без особой симпатии. Как еще должны смотреть китайцы, народ с долгой памятью, на страну, которая забыла о том, как обижала и унижала их в прошлом? Китайцы – народ талантливый и трудолюбивый. Они уважают успех и презирают неудачи. С учетом этого, как они должны смотреть на не вполне успешную Россию, кажется, уже готовую добровольно превратиться в сырьевой придаток и младшего партнера Китая?

Одним словом, идея «мягкой биполярности» представляется мне совершенной химерой. Вброшенной в оборот в качестве страшилки для наших американских «партнеров» накануне российско-американской встречи в верхах.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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