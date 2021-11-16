Стало відомо, що 3,5 години обговорювали лідери США та Китаю

Переговори тривали 3,5 години

Лідери США та Китаю Джо Байден та Сі Цзіньпін провели зустріч у відеоформаті. Під час переговорів, що тримали декілька годин, лідери обговорили двосторонні відносини між країнами. Також вони обговорили тривожну ситуацію на Тайвані. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Байден вчергове попередив китайську сторону про неприйнятність військового загострення з боку Китаю ситуації у регіоні та спроб встановити контроль на Тайванем військовим шляхом.

Слід зазначити, що упродовж останніх місяців Джо Байден та Сі Цзіньпін двічі розмовляли телефоном. Американські видання пишуть, що Білий дім сподівався на особисту зустріч, але Сі Цзіньпін не був готовий виїхати за кордон – він не залишав Китай уже майже два роки.

Сі Цзіньпін зазначив, що США та Китай – світові лідери за розміром економіки, і обидві країни є постійними членами Ради безпеки ООН.

Байден у свою чергу наголосив, що суперництво між двома країнами не повинно перерости в конфлікт. Незважаючи на розбіжності, вони зобов'язані співпрацювати, зокрема у боротьбі з глобальним потеплінням.

Раніше повіомлялося, що Сполучені Штати Америки висловили Китаю свою стурбованість тиском, який він чинить на Тайвань.

Державний секретар Ентоні Блінкен поговорив з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та «висловив стурбованість з приводу продовження військового, дипломатичного та економічного тиску КНР на Тайвань».

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