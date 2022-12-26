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Соратник Зеленського попередив Лукашенка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського попередив Лукашенка
Білорусь є співучасником злочину агресії проти України
фото з відкритих джерел

«Якщо білоруська армія вступить у війну – нам треба буде відповідати»

Росія використовує територію та повітряний простір Білорусі у війні проти України, і це вже дає нам право оборонятися. Однак Україна не вдарить по Білорусі, доки її армія фізично не втягнута в конфлікт. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив нардеп, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«Білорусь є співучасником злочину агресії проти України. Це означає, що територія Білорусі може бути театром воєнних дій. Тобто в України є право по відношенню до Білорусі відповідати зброєю», – каже соратник Зеленського.

За словами Мережка, Лукашенко дозволяє Росії використовувати свою територію для ударів по Україні. Але білоруська армія ще не бере безпосередньої участі у нападі на Україну. Можливо, ще залишаються якісь червоні лінії для Лукашенка і він їх не переходить, бо боїться.

«Уявімо, що промисловість Білорусі почне працювати на виробництво, у тому числі, зброї для Росії, тобто підключиться економічний і воєнний потенціал Білорусі, все це матиме відчутний вплив на війну. Якщо білоруська армія вступить у війну – це буде перехід за червону лінію, тоді треба буде адекватно відповідати», – вважає нардеп.

Нагадаємо, для завдання ударів по аеродромах у Білорусі, де базуються російські винищувачі, потрібне політичне рішення українського керівництва. Про це сказав експосол України у Білорусі (2010 – 2011) Роман Безсмертний.

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Теги: Білорусь армія Роман Безсмертний промисловість Україна роман Олександр Мережко конфлікт

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