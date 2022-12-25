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Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського

glavcom.ua
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
Роман Безсмертний переконаний, що владою України буде ухвалене рішення ударити по аеродромах Білорусі
фото: glavcom.ua

«Рішення вдарити по Білорусі має ухвалити президент. Це питання часу»

Для завдання ударів по аеродромах у Білорусі, де базуються російські винищувачі, потрібне політичне рішення українського керівництва. Про це сказав «Главкому» експосол України у Білорусі (2010 – 2011) Роман Безсмертний.

«Щоби це було зроблено (атаковано аеродроми у Білорусі), потрібне політичне рішення. У даному випадку таке рішення ухвалює одна людина – президент України. Як це зробити, якщо рішення буде ухвалене, це вже справа Головнокомандувача і начальника Генштабу. Очевидно, що з певних політичних міркувань це рішення президент не ухвалює», – сказав він.

Безсмертний переконаний, що рано чи пізно Зеленський це рішення ухвалить.

На його думку, українське керівництво не боїться білоруської армії. «Немає тут боязні білоруської армії, їхнього диктатора. Очевидно, що тут є якісь інші мотиви», – сказав Безсмертний.

«Згідно із законами Клаузевіца (Карл фон Клаузевіц – пруський генерал, військовий теоретик. Розробник, стратегії, тактики і філософії військової думки – «Главком» ), майстра і теоретика війни Тріандофілова (Володимир Тріандофілов – радянський військовий теоретик. Вважається «батьком радянського оперативного мистецтва». Описав роль передвоєнного періоду та початку бойових дій у війні для успішного ходу війни загалом, – «Главком»), мету війни визначає політика і політики. Прийняття, у тому числі, подібних рішень – це компетенція політики. Коли саме це рішення президентом буде ухвалене – це справа часу і умов, які складуться», – пояснив експосол України в Білорусі.

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Теги: Білорусь росія Україна війна аеродром Роман Безсмертний Володимир Зеленський

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