Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського

«Рішення вдарити по Білорусі має ухвалити президент. Це питання часу»

Для завдання ударів по аеродромах у Білорусі, де базуються російські винищувачі, потрібне політичне рішення українського керівництва. Про це сказав «Главкому» експосол України у Білорусі (2010 – 2011) Роман Безсмертний.

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«Щоби це було зроблено (атаковано аеродроми у Білорусі), потрібне політичне рішення. У даному випадку таке рішення ухвалює одна людина – президент України. Як це зробити, якщо рішення буде ухвалене, це вже справа Головнокомандувача і начальника Генштабу. Очевидно, що з певних політичних міркувань це рішення президент не ухвалює», – сказав він.

Безсмертний переконаний, що рано чи пізно Зеленський це рішення ухвалить.

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На його думку, українське керівництво не боїться білоруської армії. «Немає тут боязні білоруської армії, їхнього диктатора. Очевидно, що тут є якісь інші мотиви», – сказав Безсмертний.

«Згідно із законами Клаузевіца (Карл фон Клаузевіц – пруський генерал, військовий теоретик. Розробник, стратегії, тактики і філософії військової думки – «Главком» ), майстра і теоретика війни Тріандофілова (Володимир Тріандофілов – радянський військовий теоретик. Вважається «батьком радянського оперативного мистецтва». Описав роль передвоєнного періоду та початку бойових дій у війні для успішного ходу війни загалом, – «Главком»), мету війни визначає політика і політики. Прийняття, у тому числі, подібних рішень – це компетенція політики. Коли саме це рішення президентом буде ухвалене – це справа часу і умов, які складуться», – пояснив експосол України в Білорусі.