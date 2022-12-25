Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Наступ з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів
Білорусь вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам свою територію
фото з відкритих джерел

Останнім часом і Білорусь, і Росія нагнітають ситуацію навколо України

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, а переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається. Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

«Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною, і там про це неодноразово наголошували. Вони начебто вбачають там якусь «загрозу» з нашого боку», – сказав Демченко.

За його словами, ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються. Не змінюється ані їхня кількість, ані характер їхніх дій. Однак Демченко додав, що увага України більше прикута до дій вглибині території Білорусі.

«Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі й Росії. Коли нещодавно Білорусь здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ Союзної держави», – розповів Демченко.

Речник Держприкордонслужби звернув увагу на те, що останнім часом і Білорусь, і Росія нагнітають ситуацію навколо України. Обидві країни намагаються демонструвати, що вони до чогось готуються.

За словами Демченка, Лукашенко і Путін роблять це для того, аби утримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб Україна не перемістила їх на більш важливі території, де ведуться бої.

«Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії. Ну і Росія тисне на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України», – зауважив Демченко.

Він наголосив, що Білорусь вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам свою територію та повітряний простір для продовження цього терору.

«Наша головна задача – бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, його немає. Але наші сили максимально укріплюють кордон з цією країною, щоб ми могли дати відсіч агресору, якщо він прийде з цього напрямку», – зазначив Демченко.

Раніше білоруський політолог пояснив, чому Україна не відповідає на агресію з території Білорусі.

До слова, командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. 

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

Читайте також: Чому Україна не б'є по Білорусі? Фаховий розбір політиків, юристів та військових

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік
Білорусь затвердила мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть
Вчора, 21:44
Результати візиту для Путіна до Білорусі можна описати простим жартом: «Ну хоч поїв»
Секрет Лукашенка. Чому Білорусь не вступає у війну? тема тижня
Вчора, 11:35
«Вагнерівці» готують провокації на білорусько-українському кордоні – Центр нацспротиву
«Вагнерівці» готують провокації на білорусько-українському кордоні – Центр нацспротиву
21 грудня, 15:18

Події в Україні

Наступ з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів
Наступ з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів
Росіяни обстріляли дві лікарні в Херсоні, з’явилося відео «прильоту»
Росіяни обстріляли дві лікарні в Херсоні, з’явилося відео «прильоту»
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
Через російський винищувач у небі масштабна повітряна тривога тривала дві години
Через російський винищувач у небі масштабна повітряна тривога тривала дві години
Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську (фото, відео)
Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську (фото, відео)
Окупантам не вдається захопити Бахмут, втрачають тисячі своїх солдат – Гайдай
Окупантам не вдається захопити Бахмут, втрачають тисячі своїх солдат – Гайдай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
У Києві пролунали вибухи
43K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
21K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
16K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
9800
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
8265
Над Україною пролетів Санта-Клаус (фото)

Новини

Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
Сьогодні, 18:09
Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту