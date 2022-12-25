Наступ з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів

Білорусь вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам свою територію

Останнім часом і Білорусь, і Росія нагнітають ситуацію навколо України

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, а переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається. Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

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«Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною, і там про це неодноразово наголошували. Вони начебто вбачають там якусь «загрозу» з нашого боку», – сказав Демченко.

За його словами, ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються. Не змінюється ані їхня кількість, ані характер їхніх дій. Однак Демченко додав, що увага України більше прикута до дій вглибині території Білорусі.

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«Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі й Росії. Коли нещодавно Білорусь здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ Союзної держави», – розповів Демченко.

Речник Держприкордонслужби звернув увагу на те, що останнім часом і Білорусь, і Росія нагнітають ситуацію навколо України. Обидві країни намагаються демонструвати, що вони до чогось готуються.

За словами Демченка, Лукашенко і Путін роблять це для того, аби утримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб Україна не перемістила їх на більш важливі території, де ведуться бої.

«Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії. Ну і Росія тисне на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України», – зауважив Демченко.

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Він наголосив, що Білорусь вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам свою територію та повітряний простір для продовження цього терору.

«Наша головна задача – бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, його немає. Але наші сили максимально укріплюють кордон з цією країною, щоб ми могли дати відсіч агресору, якщо він прийде з цього напрямку», – зазначив Демченко.

Раніше білоруський політолог пояснив, чому Україна не відповідає на агресію з території Білорусі.

До слова, командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України.

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

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Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.