У неділю на Донбасі бойовики здійснили чотири обстріли



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Три обстріли в районі угруповання «Схід» і один в районі відповідальності ОТУ «Північ»

Упродовж неділі, 11 серпня, збройні формування РФ та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

Позиції Збройних сил України обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Старогнатівки - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

в районі Новотроїцького – з великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності ОТУ «Північ» противник здійснив 1 обстріл позицій в районі Кримського зі стрілецької зброї.

Як нагадали в пресцентрі, 10 серпня проросійські сили 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко, а ще один військовий отримав поранення.