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    «Ухиляння від домовленостей, синхронізоване з Медведчуком»: Леонід Кравчук прокоментував заяви ОРДЛО

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    На думку Леоніда Кравчука, бойовики синхронізують свої заяви з Віктором Медведчуком - «Ухиляння від домовленостей, синхронізоване з Медведчуком»: Леонід Кравчук прокоментував заяви ОРДЛО
    На думку Леоніда Кравчука, бойовики синхронізують свої заяви з Віктором Медведчуком

    В Офісі президента та Тристоронній контактній групі вважають, що Росія усунулась від обміну полоненими

    В Офісі президента та в Тристоронній контактній групі прокоментували озвучені сьогодні проросійськими терористами на Донбасі наміри передати українській стороні утримуваних в ОРДЛО осіб. Зокрема глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчукпривітав сам факт повернення українців на підконтрольну територію Україні, але підкреслив, що сама ситуація є бажанням Росії відійти від домовленостей.

    «Мені важко згадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян певної держави фізичній особі. Я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ, як сторона конфлікту», – сказав Кравчук.

    Він також підкреслив, що до врегулювання конфлікту може призвести тільки робота в Нормандському форматі.

    «Будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не будуть мати жодного успіху, ні підтримки у голів держав-партнерів і керівництва міжнародних організацій», – зазначив він.

    Ситуація з передачею так званими «ДНР/ЛНР» Україні полонених в односторонньому порядку є елементом пропаганди. І вона вигідна, перш за все, народному депутату Віктору Медведчуку, – заявив у коментарі РБК-Україна радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

    У заяві, поширеній сепаратистськими ЗМІ, вказувалося, що процес передачі полонених відбувається при посередництві Медведчука. На думку радника голови Офісу президента, він і його політична сила грають з емоціями людей, одночасно намагаючись «просунути рішення проти інтересів України». Подоляк підкреслив також, що саме Росія блокує процес повноцінного обміну полоненими, а не Україна.

    «На сьогодні Росією не виконується навіть найпростіший пункт паризьких домовленостей – по допуску представників Червоного хреста до осіб, які утримуються на окупованій території. Червоний хрест – заблокований, а відомий політичний діяч – розблокований? Це тільки доводить штучність блокування переговорів по звільненню полонених», – зазначив Подоляк.

    Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ так званих «ДНР/ЛНР» повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ. Останній обмін полоненими між Україною і підконтрольними Росії бойовиками відбувся в квітні минулого року. Тоді Україна віддала 14 осіб, а отримала від бойовиків 20 полонених.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі ОРДЛО обмін полоненими Леонід Кравчук
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