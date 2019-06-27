Медведчук «під вибори» звільнив аж чотирьох полонених



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Останній великий обмін полоненими відбувся наприкінці 2017 року

Троє з чотирьох полонених - військовослужбовці

Бойовики «ЛДНР» передадуть Україні чотирьох полонених. Домовленість про передачу полонених була досягнута в Мінську під час переговорів Віктора Медведчука з ватажками окупованого Донбасу Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

Так, бойовики передадуть українській владі військового Дмитра Великого. Його взяли в полон 11 вересня 2016 року. Згодом засудили до 15 років позбавлення волі нібито за тероризм.

Повернеться Яків Веремейчик, якого бойовики взяли в полон 25 травня 2018 року, на нього бойовики завели кілька карних справ.

Третім військовим, якого звільнять, стане Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБР. Його взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести «суд», який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, Горяїнов - один із восьми бійців, яких 22 травня бойовики взяли в полон у районі Новотроїцького. Бійці разом зі старшиною, рухаючись на вантажівці, помилково відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де їх і затримали бойовики.

Звільнений з полону також Едуард Міхєєв. Його взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

Всі вони будуть передані українській стороні завтра, 28 червня.

Нагадаємо, що останній великий обмін між Україною і бойовиками стався 27 грудня 2017 року.

Джерело: 112.ua