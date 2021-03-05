Співочі депутати: відбулася перша репетиція хору Львівської міськради (відео)

У Садового вважають, що депутати повинні вміти все: «і танцювати, і співати»

У Львівській міській раді 4 березня відбулася перша репетиція новоствореного депутатського хору.

Як повідомляє «Еспресо», зголосилося прийти поспівати близько 15 депутатів.

«Медійно ця подія викликала чимало ажіотажу. Адже журналістів було більше, ніж учасників хору. Диригентом хору став керівник хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал, який зауважив, що українці ментально схильні до співів, тому навчити можна практично будь-кого», – пише ЗМІ.

Директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Євген Бойко відзначив, що, на його думку, депутати повинні вміти все: «і танцювати, і співати».

«Сенс такого хору викликати якийсь позитив, радість, єдність серед депутатів. До того ж кожну сесію депутати розпочинають з виконання державного гімну України. Тому добре, коли депутати виконують його гарно», – сказав Євген Бойко.

Є сподівання, якщо депутати будуть здібними учнями, то цей хор урочисто виконає гімн України вже 10 березня. Адже саме цього дня у 1865 році в Перемишлі з нагоди відзначення роковин смерті Тараса Шевченка вперше пролунала пісня «Ще не вмерла Україна».

Крім державного гімну, депутати також вчитимуться співати духовний гімн України «Боже великий, єдиний», гімн ОУН, УСС, «Заповіт» Шевченка, «Червону руту» та інші пісні.

Ініціатором створення цього хору виступив міський голова Львова Андрій Садовий, який 24 лютого запропонував цю ідею на засіданні колегії.