Помер знаменитий ямайський музикант та друг Боба Марлі

Банні Вайлер виграв три статуетки Греммі та отримав Орден заслуг Ямайки

Банні Вайлер був разом зі своїм другом дитинства Бобом Марлі співзасновником ямайської групи The Wailers, яка отримала світову славу

Знаменитий ямайський музикант, зірка жанру реґі Банні Вайлер помер у віці 73 років.

Про це повідомляє BBC.

Банні Вайлер був разом зі своїм другом дитинства Бобом Марлі співзасновником ямайської групи The Wailers, яка отримала світову славу. Утім з 1974 року Банні Вайлер став самостійним виконавцем.

Він виграв три статуетки Греммі та отримав Орден заслуг Ямайки (у 2017 році).

Зазначається, що смерть знаменитості підтвердили його менеджер та міністр культури Ямайки.

Причина смерті музиканта наразі невідома. Проте він перебував у лікарні з моменту серцевого нападу, що стався у липні минулого року.

До слова, напередодні помер 44-річний український актор, відомий киянам з роликів про поведінку в метро.