«Євробачення-2021» відбудеться за «сценарієм B». Названо умови проведення конкурсу

Пісенний конкурс відбудеться наживо, але з соціальною дистанцією

Наглядова рада пісенного конкурсу «Євробачення» і виконавча рада Європейської мовної спілки підтвердили формат проведення конкурсу у 2021 році. Отже, конкурс проведуть за «сценарієм B» з дотриманням соціальної дистанції та протоколу безпеки й охорони здоров’я.

Європейська мовна спілка і нідерландські суспільні мовники підготували детальний протокол з питань охорони здоров'я на «Євробаченні». Він докладно описує заходи, яких мають дотримуватися всі акредитовані особи (від працівників конкурсу до учасників), щоб відвідати конкурс у Роттердамі. Протокол повністю відповідає інструкціям Нідерландського національного інституту охорони здоров'я та навколишнього середовища, а також вимогам подібних великих заходів, таких як великі спортивні змагання.

Рішення про те, чи може аудиторія бути присутньою на виступах, і про те, які громадські заходи можуть відбуватися навколо заходу в Роттердамі, буде прийнято пізніше.

«Дух і традиція «Євробачення» полягає в об’єднанні Європи на одній сцені, і ми все ще твердо налаштовані досягти цього в Роттердамі у травні. Ми рухаємося вперед із нашими планами створити безпечний конкурс пісні Євробачення, де всі артисти виступатимуть наживо в Роттердамі. Цей протокол демонструє наше прагнення домогтися цього, а здоров'я та безпека всіх, хто бере участь, включаючи персонал та пресу, є нашим пріоритетом», — розповів виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.

Усім, хто бере участь у «Євробаченні-2021» з-за кордону, рекомендується перейти на карантин протягом 5 днів перед вильотом до Нідерландів, і здати тест на ковід щонайбільше за 72 години до польоту.

Опинившись у Нідерландах, делегації повинні залишатися у своєму готелі, крім випадків, коли вони їдуть до Ahoy Arena на репетиції, живі шоу та інші заходи, пов'язані з програмою.

Всіх, хто працює на Ahoy Arena, включаючи персонал, учасників та пресу, регулярно тестуватимуть у спеціальному приміщенні поруч з ареною.

Якщо обставини зміняться найближчими тижнями, масштаб події можуть зменшити.

Варіантом «В» передбачено скорочення кількості осіб у кожній делегації у порівнянні з минулими конкурсами. Кількість журналістів, які можуть відвідати подію, також буде обмежена до 500, а ще 1000 зможуть висвітлювати шоу в новому інтернет-пресцентрі.

«Сценарій В» передбачає, що усі присутні в арені Ahoy на пісенному конкурсі «Євробачення» у Роттердамі муситимуть дотримуватися соціальної дистанції 1.5 метра. На місці проведення заходів будуть введені суворі заходи щодо безпеки та охорони здоров'я (включаючи часті тестування на ковід) з дотриманням протоколу захисту артистів, делегацій та технічної команди в арені та поза нею.

Зазначимо, 18 травня 2021 року стартує перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення».

Нагадаємо, представниками України на «Євробаченні-2021» є гурт Go_A.

Раніше «Суспільне» оприлюднило рішення журі щодо пісні, яку гурт Go_A представить на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» у Роттердамі. З трьох запропонованих гуртом пісень журі одноголосно обрало «Шум».