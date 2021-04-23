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    Путін ввів обмеження щодо посольств «недружніх країн» в Росії

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    Путін ввів санкції проти посольств іноземних держав у Росії - Путін ввів обмеження щодо посольств «недружніх країн» в Росії
    Путін ввів санкції проти посольств іноземних держав у Росії
    Фото: kremlin.ru

    Серед «недружніх країн» Росії числяться Сполучені Штати

    Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ «Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав». Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв «недружніх країн». Про це повідомляє пресслужба Кремля.

    Так, Путін обмежив укладення диппредставництвами країн, що здійснюють недружні дії, трудові договори з фізичними особами на території Росії.

    При цьому він доручив російському уряду визначити список іноземних держав, щодо яких застосовуються заходи впливу.

    Відзначимо, що серед «недружніх країн» Росії числяться Сполучені Штати. Однак з останніми подіями список може поповнитися Чехією, Польщею, Литвою, Латвією та Естонією.

    Нагадаємо, Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

    Теги: Росія санкції Путін президент указ
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