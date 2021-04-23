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    Нардепи зібрали підписи для проведення позачергового засідання Ради

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    Нардепи зібрали підписи для проведення позачергового засідання Ради - Нардепи зібрали підписи для проведення позачергового засідання Ради
    Нардепи зібрали підписи для проведення позачергового засідання Ради
    Фото з відкритих джерел

    Підписи будуть передані до Апарату Ради в понеділок

    Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергово засідання Верховної Ради у вівторок. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    Підписи будуть передані до Апарату Ради в понеділок.

    «Підписи для позачергового засідання на вівторок зібрані. Будуть передані вранці в понеділок (до Апарату ВР)», – сказала Кравчук.

    Представник фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Качура повідомляв, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за проведення позачергового засідання.

    Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:

    • №5304 - про внесення змін до закону про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
    • №4236 - про внесення змін до деяких законів України
    • щодо активізації діяльності наукових парків;
    • №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;
    • №5104 - щодо удосконалення регулювання страхування
    • сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
    • №3718 - про основні засади молодіжної політики;
    • №2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
    • №3985 - про запуск електронного правосуддя;
    • №2164 - про процедуру заочного арешту;
    • №3935 - про стаж у Службі судової охорони;
    • №5246 - закон Володимира Зеленського про «суд у смартфоні»;
    • №5175 - продовження мита на експорт брухту;
    • №4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
    • №5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.
    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила раніше, що на наступному тижні Рада може зібратися на два позачергових засідання – у вівторок і четвер.
    Теги: суд експорт СІЗО правосуддя партія Слуга народу страхування Євгенія Кравчук
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