Нардепи зібрали підписи для проведення позачергового засідання Ради

Підписи будуть передані до Апарату Ради в понеділок

Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергово засідання Верховної Ради у вівторок. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Підписи будуть передані до Апарату Ради в понеділок.

«Підписи для позачергового засідання на вівторок зібрані. Будуть передані вранці в понеділок (до Апарату ВР)», – сказала Кравчук.

Представник фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Качура повідомляв, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за проведення позачергового засідання.

Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:

№5304 - про внесення змін до закону про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;

№4236 - про внесення змін до деяких законів України

щодо активізації діяльності наукових парків;

№5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;

№5104 - щодо удосконалення регулювання страхування

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;

№3718 - про основні засади молодіжної політики;

№2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;

№3985 - про запуск електронного правосуддя;

№2164 - про процедуру заочного арешту;

№3935 - про стаж у Службі судової охорони;

№5246 - закон Володимира Зеленського про «суд у смартфоні»;

№5175 - продовження мита на експорт брухту;

№4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;

№5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила раніше, що на наступному тижні Рада може зібратися на два позачергових засідання – у вівторок і четвер.