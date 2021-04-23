Нардепи зібрали підписи для проведення позачергового засідання Ради
Підписи будуть передані до Апарату Ради в понеділок
Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергово засідання Верховної Ради у вівторок. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
Підписи будуть передані до Апарату Ради в понеділок.
«Підписи для позачергового засідання на вівторок зібрані. Будуть передані вранці в понеділок (до Апарату ВР)», – сказала Кравчук.
Представник фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Качура повідомляв, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за проведення позачергового засідання.
Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:
- №5304 - про внесення змін до закону про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
- №4236 - про внесення змін до деяких законів України
- щодо активізації діяльності наукових парків;
- №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;
- №5104 - щодо удосконалення регулювання страхування
- сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
- №3718 - про основні засади молодіжної політики;
- №2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
- №3985 - про запуск електронного правосуддя;
- №2164 - про процедуру заочного арешту;
- №3935 - про стаж у Службі судової охорони;
- №5246 - закон Володимира Зеленського про «суд у смартфоні»;
- №5175 - продовження мита на експорт брухту;
- №4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
- №5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.