«Справа Чубарова»: суд в окупованому Криму допитав 16 потерпілих і свідків звинувачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наприкінці березня 2020 року Слідчий комітет Росії заочно висунув «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову

У Сімферополі 23 липня в підконтрольному Кремлю суді почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 27 липня на засіданні у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова допитав не менше 16 потерпілих і свідків звинувачення.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«Верховний суд Криму, після відмови в допуску мене в якості захисника Рефата Чубарова у справі проти нього, негайно включив другу космічну швидкість. Тільки за сьогоднішнє засідання було допитано не менше 16 потерпілих і свідків звинувачення. Судячи з усього розрахунок на те, щоб за 45 діб, протягом яких Третій апеляційний суд розглядатиме скаргу на відмову у допуску обраного Рефатом Чубаровим адвоката, прогнати максимальну кількість доказів, а в ідеалі вийти на вирок», – зазначив юрист.

У Сімферополі 23 липня в підконтрольному Кремлю суді почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Його судять в Криму заочно. Захисником голови Меджлісу був призначений адвокат.

Наприкінці березня 2020 року Слідчий комітет Росії заочно висунув «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму.