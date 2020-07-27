﻿Україна передала МЗС РФ ноту протесту через парад в окупованому Севастополі



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МЗС України направило ноту протесту РФ через паради в окупованому Криму

Україна вимагає від росії негайно припинити міжнародно-протиправні діяння

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту МЗС Росії у зв'язку із проведенням так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі 26 липня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї «військової міці«, а також дії з подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів із деокупації частини суверенної території України», – ідеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що такі дії є порушенням із боку Росії норм міжнародного права, зокрема численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також українського законодавства.

Раніше повідомлялось, що у Севастополі висихає Чорноріченське водосховище

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