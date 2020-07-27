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    Кандидатка у президенти Білорусі заявила, що Крим «фактично є російським»

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    Тихановська з другої спроби відповіла, чий, на її думку, Крим - Кандидатка у президенти Білорусі заявила, що Крим «фактично є російським»
    Тихановська з другої спроби відповіла, чий, на її думку, Крим
    Фото: ТАСС

    За словами Тихановської, за міжнародним правом Крим український, але насправді — російський.

    Кандидатка у президенти білорусі Світлана Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

    Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

    За словами Тихановської, за міжнародним правом Крим український, але насправді — російський.

    «Мені дуже болить той факт, що в Україні була війна, що країна перейшла з одного боку на інший. Це дуже болісне питання. Це питання розділяє людей і налаштовує одне проти одного. Я можу сказати, як це прийнято в нашій країні та відповідно до міжнародного права, що юридично Крим є українським, а фактично – російським», – сказала Тихановська.

    Раніше Тихановська ухилилася від прямої відповіді на питання, яке стосувалося окупованого Росією українського півострова Крим.

    До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми. 

    Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

    Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

    МЗС Крим Київ
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