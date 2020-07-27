Політик, який давав команду перекрити воду до Криму, зробив прогноз щодо повернення півострова



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Андрій Сенченко – корінний кримчанин, три терміни працював віцепрем’єром кримського уряду Фото з відкритих джерел

«Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас», — Андрій Сенченко

У Криму завжди було 20% ментально проросійського населення, але зараз половина з цих людей аплодували б поверненню Криму в Україну. Такими спостереженнями в інтерв'ю «Главкому» поділився Андрій Сенченко, колишній віцепрем’єр кримського уряду, екснардеп трьох скликань.

Сенченко розповідає, що за роки окупації особливо розчарувалися пенсіонери, які сподівалися на вищі пенсії та кращу медицину. Пенсії їм дійсно збільшили, помноживши на курс рубля. Але з 2015 року нові пенсіонери отримують загальноросійські пенсійні нарахування. До цього додаються погана якість медицини і продуктів. «Наразі, на сьомому році війни, люди, прийшовши на сімферопольський ринок, питають – «наша» ковбаса чи сметана є? Для них це як пароль», – говорить Сенченко.

На противагу проросійським настроям, за словами політика, у Криму завжди було 20% проукраїнського населення. Це не лише кримські татари, але й багато молоді різних національностей, яку зараз намагаються витіснити і замістити на російське населення. Для цієї частини населення Російська окупація – це проблеми з перспективою освіти, роботи, мандрівок світом.

Сенченко стверджує: «Крим, з точки зору фактичного повернення до складу України, сьогодні значно ближчий, аніж Донбас. Адже на Донбасі все це замішане ще й на крові».

Андрій Сенченко – корінний кримчанин, три терміни працював віцепрем’єром кримського уряду, був народним депутатом трьох скликань, а минулого року, вийшовши з партії «Батьківщина», став одним з лідерів «Сили права». Початок російсько-української війни зустрів на посаді т.в.о. заступника глави Адміністрації президента. На цій посаді саме він дав команду перекрити Північнокримський канал. Крім того, займався визволенням українських заручників у Криму та вів переговори з окупантами про виведення нашої військової техніки. Наразі Сенченко активно працює в площині притягнення РФ до юридичної відповідальності і закликає громадян, що постраждали від російської агресії та окупації, вимагати компенсації за заподіяну шкоду.

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