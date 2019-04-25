Справа Гладковського: ДБР допитало керівництво НАБУ, підозри ще не оголошені



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Директор ДБР Роман Труба Фото: facebook ДБР

З першого сюжету Дениса Бігуса про розкрадання в «Укроборонпромі» минуло майже два місяці. НАБУ провело внутрішнє розслідування і передасть документи ДБР

Державне бюро розслідувань ще не оголосило підозри в справі можливих розкрадань в «Укроборонпромі» і покривання учасників схеми правоохоронцями. Про це голова ДБР Роман Труба повідомив сьогодні в Києві.

«Досі у справі щодо Укроборонпрому ДБР не оголосило жодної підозри», - сказав він журналісту «Главкома».

Зробити це в Бюро планують найближчим часом.

Труба нагадав, що НАБУ по цій справі вже провело власне внутрішнє розслідування, матеріали якого вони незабаром передадуть ДБР.

ДБР вже викликало на допити керівника НАБУ та його заступників.

«Усе НАБУ максимально сприяє цьому розслідуванню», - додав Труба.

Нагадаємо, на цьому тижні в НАБУ повідомили, що службове розслідування за фактами, викладеними у розслідуванні журналістів Bihus.info стосовно працівників бюро, завершено.

В кінці лютого програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» випустила розслідування, у якому йдеться, що син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського — Ігор є учасником схем з розкрадання в оборонному комплексі України. За даними розслідувачів, керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки й давало на них згоду. Після цього Порошенко звільнив Олега Гладковського. В наступній передачі повідомлялось, у НАБУ видали компанії учасників схеми «Оптимумспецдеталь» довідку, у якій йшлося, що детективи відомства не включали підприємство до переліку з ознакою фіктивності.

Пізніше стало відомо, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос надсилав антикорупційному бюро частину листування між учасниками схеми, яку НАБУ «умисно приховало». ДБР перевіряло ці факти. У ДБР вважають, що службовці НАБУ протягом двох років не проводили жодних слідчих (розшукових) дій та інших заходів, спрямованих на здобуття доказів та притягнення винних до кримінальної відповідальності.