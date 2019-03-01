Порошенко про «Укроборонпром»: Є факти – до в'язниці, немає фактів – припиніть розкачувати ситуацію



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Скріншот з відео: Святослав Цеголко / facebook.com

Президент наголосив, що зробить усе можливе, аби не допустити атаки, яка зараз здійснюється на армію

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців негайно вийти і проінформувати суспільство щодо інформації в пресі довкола «Укроборонпрому».

«Є факти - до в’язниці. Немає фактів - припиніть розкачувати ситуацію і в армії, і в державі», - підкреслив Порошенко під час перебування на ротно-опорному пункті 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Приазов’ї, яка займає позиції за 1800 метрів від ворожих окопів.

Він наголосив, що зробить усе можливе, аби не допустити атаки, яка зараз здійснюється на армію.

«Армія створена зусиллями українського народу, українських воїнів, волонтерів, добровольців», - наголосив президент.

«Сьогодні як коршуни політикани злетілися, в тому числі і ті політикани, які безпосередньо причетні до розкрадання і розпродажу та знищення армії. Або ще корупціонери, які вже задовбали», - зауважив президент.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання в «Укроборонпромі». За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.