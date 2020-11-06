Справа Марківа: Аваков розповів, чи будуть звертатися в ЄСПЛ
МВС чекає на рішення касації у справі Марківа
Про це Аваков повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«Ми подивимося на рішення касації, а потім вирішимо подавати чи не подавати», – заявив Аваков.
Нагадаємо, що у вівторок, 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.
У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа, який прилетів з Італії.
Раніше стало відомо, що Марків вилетів з Мілана до Києва.