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    Політика

    Справа Марківа: Аваков розповів, чи будуть звертатися в ЄСПЛ

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    Арсен Аваков заявив, що ще не вирішено чи Віталій Марків буде подавати позов до Європейського суду з прав людини - Справа Марківа: Аваков розповів, чи будуть звертатися в ЄСПЛ
    Арсен Аваков заявив, що ще не вирішено чи Віталій Марків буде подавати позов до Європейського суду з прав людини

    МВС чекає на рішення касації у справі Марківа

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ще не вирішено чи український нацгвардієць Віталій Марків буде подавати позов до Європейського суду з прав людини через трирічного перебування в італійській в'язниці.

    Про це Аваков повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Ми подивимося на рішення касації, а потім вирішимо подавати чи не подавати», – заявив Аваков.

    Нагадаємо, що у вівторок, 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

    У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа, який прилетів з Італії.

    Раніше стало відомо, що Марків вилетів з Мілана до Києва

    МВС ЄСПЛ Віталій Марків
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