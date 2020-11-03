Справа Марківа: суд в Італії виправдав українського нацгвардійця

Марків повертається на Батьківщину

Апеляційний суд Італії 3 листопада ухвалив рішення задовольнити клопотання захисту Віталія Марківа і визнав нацгвардійця не причетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Крім того, суд скасував вирок –24 роки ув'язнення. Як кажуть журналісти, з хвилини на хвилину українець має вийти на волю, і, як очікується, вирушить до Києва.

Зазначимо, під час сьогоднішнього засідання голова МВС Арсен Аваков розповів, що тепер Віталій Марків літаком повернеться до України, а українська сторона продовжить оскаржувати його справу в Європейському суді.

За словами Авакова, нацгвардієць гідно і емоційно виступив на суді 3 листопада. Він сказав, що «сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. всі звинувачення проти нього – безпідставні».

Зазначимо, що минулого засідання суд розглядав клопотання з боку обвинувачення про внесення до справи фрази «Ми вбили фоторепортера», яку нібито сказав Віталій Марків у камері на наступний день після свого арешту. У 2017 році ця фраза буквально облетіла всі італійські ЗМІ, як зізнання у скоєному Віталієм Марківим, але додаткова перекладацька експертиза підслуханої розмови зі співкамерником встановила, що Марків сказав: «У 2014 році був вбитий фоторепортер в Україні, а зараз мені це шиють». Суддя долучила до справи новий переклад.

Як відомо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні 2019 року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок чиїх пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Нагадаємо, в Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа.

Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.