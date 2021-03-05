Справа «вагнерівців». «ЄС» вимагає негайно створити слідчу комісію, поки не вийшов фільм-розслідування

«Євросолідарність» нагадала, що невдовзі буде оприлюднене розслідування авторитетної міжнародної організації Bellingcat

Народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання «вагнерівців». Він наголосив, що Офісу президента не вийде зробити вигляд, ніби нічого не було, адже невдовзі буде оприлюднене розслідування авторитетної міжнародної організації Bellingcat.

«Спочатку в Офісі президента заперечували, що була взагалі така спецоперація. Потім злилися. І всі, хто говорив про злив спецоперації «вагнерівців», ходили на допити в ДБР, де їх питали, а де вони цю інформацію отримали. Я, Юрій Бутусов, Яніна Соколова, інші журналісти, всі ходили», – нагадав Ар’єв.

«Зараз ми переходимо до етапу торгу, коли заступник Єрмака говорить про те, що «можливо, це попередній президент злив цю спецоперацію». Таким чином вони визнають, що спецоперація щодо «вагнерівців» принаймні існувала. Хоча не можуть навіть додуматися до того, що лише чинний президент може мати доступ до деталей спецоперації на фінальному етапі», – зауважив народний депутат.

«Ми хочемо ще раз нагадати, що ми вимагаємо зараз створити тимчасову слідчу комісію. На провідних світових телеканалах і платформах вийде фільм-розслідування Bellingcat про те, що відбулося насправді зі справою вагнерівців. І розслідування тоді буде дивитися весь світ», – попередив Ар’єв.

«Ми можемо зараз провести це розслідування тут в парламенті і встановити. Нам не треба мати доступ до секретної інформації, нам треба мати доступ до інформації, як відбувалися події в Офісі президента наприкінці липня 2020 року і що сталося. Чому фінальна частина спецоперації була зірвана?», – наголосив Ар’єв.

«Європейська солідарність», інші опозиційні сили вимагають негайно поставити на голосування у Верховній Раді і створити тимчасову слідчу комісію, щоб ми отримали відповіді на ті питання, які давно поставлені раніше, ніж вийде ефір розслідування Bellingcat, які вже заслужили репутацію серйозними і ґрунтовними розслідуваннями на гарячі теми. Давайте не ховатися, а створимо ТСК і продовжимо роботу над пошуком того, хто зрадив Україну», – закликав Ар’єв.

Як повідомлялося, 3 березня під час виступу в Раді виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов запевнив, що справу про зрив операції щодо «вагнерівців» активно розслідують.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року біля Мінська були затримані 33 члени приватної військової компанії «Вагнер». 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 «вагнерівців». Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих «вагнерівців».

18 серпня низка українських ЗМІ повідомили що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання «вагнерівців». За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

В Офісі президента Зеленського неодноразово заявляли, що спецоперації не було.

Днями ЗМІ повідомили про те, що колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів «Вагнера», виселили з дому і позбавили охорони.

У грудні 2020 року Петро Порошенко повідомив, що спецоперація українських спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер» була санкціонована ним наприкінці 2018 року.

Міжнародна мережа Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, у березні планує оприлюднити власне розслідування щодо зриву спецоперації із затримання «вагнерівців».