Справа «вагнерівців». «Євросолідарність» вимагає скликати позачергове засідання Ради

Депутати наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії у справі «вагнерівців»

Фракція «Європейська солідарність» вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення тимчасової слідчої комісії у справі «вагнерівців». Про це сказав народний депутат із фракції «Євросолідарність» Михайло Забродський на брифінгу в Верховній Раді.

«Провальна історія зриву спецоперації по затриманню вагнерівських найманців вже більш як пів року бентежить суспільство і викликає низку питань. Два основних – як так трапилося і хто винний. Операція, до якої були залучені декілька спецслужб, країни-партнери, низка державних інституцій, мала всі підстави увійти в підручники проведення відповідних оперативних заходів», – сказав Забродський.

«Але, на жаль, з середини минулого року ця історія отримала зовсім інший вимір і перетворилася з історії успіху на історію можливої зради національних інтересів. І більш ніж пів року всі чекають відповіді. На жаль, слідчі органи такі відповіді поки що не надають», – додав депутат.

Забродський наголосив, що «Європейська солідарність» вимагає створення відповідної ТСК.

«Фракція «Європейська солідарність» ще у вересні минулого року вийшла з такою ініціативою. Але дивує позиція окремих фракцій, включаючи перш за все монобільшість, що це питання не на часі, це питання недоцільне, це питання не на слуху, це питання не підлягає нагальному розгляду. Не кажучи вже про те, що були застосовані відповідні парламентські інструменти для пригальмовування процесу створення ТСК», – зауважив депутат.

«Сьогодні фракція «Європейська солідарність» робить наступний крок. Два дні тому фракція «ЄС» звернулася з відповідним листом до керівництва Верховної Ради, де ініціює скликання позачергового засідання з єдиним питанням порядку денного – розгляду проекту постанови про утворення ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих протиправних дій посадових осіб. І на підставі наведеного просить невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів», – сказав Забродський.

«Наразі підписні листи поки що не в залі і навряд чи вони оформлені. Але я хотів би нагадати всім нерішучим і тим, хто побоюється, для кого війна, яка триває, знаходиться десь далеко, для когось вже закінчилася, а для кого і не починалася. Наше волевиявлення під підписним листом і голосування за створення ТСК є демонстрацією нашої позиції. Це знову про той самий літак, який заходить під вогнем «вагнерівців» на Луганський аеропорт. Ще є час вирішити, хто і з ким. Вирішуйте», – закликав Забродський.

Як повідомлялося, сьогодні під час виступу в Раді виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов запевнив, що справу про зрив операції щодо «вагнерівців» активно розслідують.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року біля Мінська були затримані 33 члени приватної військової компанії «Вагнер». 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 «вагнерівців». Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих «вагнерівців».

18 серпня низка українських ЗМІ повідомили що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання «вагнерівців». За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

В Офісі президента Зеленського неодноразово заявляли, що спецоперації не було.

Днями ЗМІ повідомили про те, що колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів «Вагнера», виселили з дому і позбавили охорони.

У грудні 2020 року Петро Порошенко повідомив, що спецоперація українських спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер» була санкціонована ним наприкінці 2018 року.

Міжнародна мережа Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, у березні планує оприлюднити власне розслідування щодо зриву спецоперації із затримання «вагнерівців».