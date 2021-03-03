У справі «вагнерівців» допитали Єрмака – ДБР

Глава Офісу президента Андрій Єрмак неодноразово заявляв, що спецоперації із затримання «вагнерівців» не було

Державне бюро розслідування обіцяє найближчим часом оприлюднити результати розслідування справи «вагнерівців»

Виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов запевняє, що справу про зрив операції щодо «вагнерівців» активно розслідують. За його словами, допитують деяких осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він сказав сьогодні під час звіту у Верховній Раді.

Так, відповідаючи на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в межах розслідування справи про зрив операції щодо «вагнерівців» буде допитано Єрмака, Сухачов сказав: «Слідчі ДБР виконують постійну роботу, щоденну, щогодинну за зазначеним кримінальним провадженням, зокрема допити осіб, яких ви назвали».

При цьому в.о. директора ДБР додав: «Не треба маніпулювати на зазначеному кримінальному провадженні, слідство триває і найближчим часом ми дамо результат».

Нагадаємо, 29 липня 2020 року біля Мінська були затримані 33 члени приватної військової компанії «Вагнер». 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 «вагнерівців». Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих «вагнерівців».

18 серпня низка українських ЗМІ повідомили що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання «вагнерівців». За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

В Офісі президента Зеленського неодноразово заявляли, що спецоперації не було.

Днями ЗМІ повідомили про те, що колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів «Вагнера», виселили з дому і позбавили охорони.

У грудні 2020 року Петро Порошенко повідомив, що спецоперація українських спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер» була санкціонована ним наприкінці 2018 року.

Міжнародна мережа Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, у березні планує оприлюднити власне розслідування щодо зриву спецоперації із затримання «вагнерівців».

Джерело: Інтерфакс-Україна