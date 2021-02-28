Ексначальника Головного управління розвідки, що дав свідчення у «справі вагнерівців», виселили з будинку і зняли охорону

Ексначальник ГУР Василь Бурба дав свідчення щодо провалу операції із захоплення вагнерівців

Зеленський виселив із будинку і зняв охорону з ексначальника ГУР Василя Бурби, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак телефонував автору фільму про «Вагнергейт» Христо Грозєву, фільм вийде в березні.

26 лютого Федеральне бюро розслідувань США оголосило нагороду за розшук Євгена Пригожина – власника російської приватної військової компанії «Вагнер», яка фактично є терористичною організацією, що веде війну в Україні та інших країнах світу. США посилюють тиск на режим Путіна і розслідують діяльність «Вагнера», Пригожина оголосили в розшук у червні 2020-го – якраз напередодні провалу спецоперації із затримання вагнерівців.

А в Україні 22 лютого без попередження та оповіщення сім’ю генерал-полковника ГУР МО Василя Бурби виселили з охоронюваного селища в Кончі-Заспі. Бурбу, який знає інформацію особливої державної важливості, ГУР МО і СБУ також позбавили документів прикриття. Його єдиним захистом є наразі машина, надана посольством США.

За даними джерел «Цензор.НЕТ», президент Володимир Зеленський наказав змусити замовкнути свідків провалу спецоперації із захоплення російських терористів «Вагнера», яку проводило Головне управління розвідки Міноборони спільно зі спецслужбами США і Туреччини в липні 2020-го року.

Це відбулося незабаром після того, як ексначальник ГУР МО, а також група інших високопоставлених офіцерів військової розвідки дали свідчення в Державному бюро розслідувань та в Генеральній прокуратурі і повністю підтвердили факт зради і зриву спецоперації проти терористів «Вагнера» після наради в Офісі президента 24 липня.

За даними «Цензор.НЕТ», напередодні виселення з Кончі-Заспи з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував Бурбі призначення послом України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з вагнерівцями, відмову від інтерв’ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим. В іншому випадку Бурба дістав прямі погрози – виселення з будинку, який охороняють, позбавлення документів, звільнення з роботи у МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба відмовився від такої ганебної угоди. І перші погрози було негайно здійснено.

Офіційна причина виселення з будинку – перебудова будки пропускного пункту на в’їзді у двір, що стало причиною миттєвого розірвання договору.

Президент Зеленський, видавши наказ про виселення, у такий спосіб сам задокументував спробу чинити тиск на провідного свідка. Тобто Офіс президента продемонстрував, що відповідальний за зраду і намагається замести сліди злочину.

За даними джерел «Цензор.НЕТ», такий безпрецедентний шантаж пов’язаний зі швидким виходом першої частини розслідування Христо Грозєва про ПВК «Вагнер» і, зокрема, про провал спецоперації із захоплення терористів. За даними наших джерел, Грозєву телефонував особисто глава ОП Андрій Єрмак, обговорював, як можна пояснити свою позицію, дізнатися, що буде у фільмі. Його почули, але на строки виходу фільму це ніяк не вплине.

Я спілкувався з Грозєвим, і, за його словами, перша частина «Вагнергейта» вийде в березні, а влітку буде великий фільм. Виселення Бурби і спроба приховати сліди зради, мені здається, стануть тим очевидним фактом, який покаже кожному глядачеві Netflix у США, наскільки адекватно президент Зеленський керує питаннями національної оборони.

І трохи про мораль. Бурба жив у тому самому селищі в Кончі-Заспі Головного управління справами президента України, де вже вісім місяців сам Зеленський «тимчасово живе» в держрезиденції на 2000 м². Мабуть, виселяючи Бурбу, Зеленський думав, що Конча-Заспа – це такий привілей, від якого відмовитися неможливо. Яка принизлива дріб’язковість... Вам може не подобатися Бурба, але ж в інтересах держави забезпечити йому охорону, він же секретоносієм щодо багатьох операцій, які тривають зараз, якщо не в курсі, то запитайте, що там до нас нещодавно надійшло... Парадокс. Безпеку ексначальника військової розвідки в Україні гарантують американці, які за це взагалі не відповідають і просто виявляють добру волю.

Нагадую, що я давав свідчення у ДБР у справі про витік інформації щодо «Вагнергейта». Вимагаю офіційної заяви слідства – то був провал спецоперації чи ні? Я розголошував інформацію про спецоперацію чи всіх обдурив? Ви ж шість місяців вивчаєте справу, коли скажете суспільству правду? Ну, давайте хай не брехливі піарники з ОП, а керівництво ДБР зробить офіційний висновок – було чи не було?

Попереджаю президента про наслідки. Після того, як ви розпорядилися зняти охорону з керівників ГУР МО, які працювали з вагнерівцями, ви їх усіх підставили під імовірні російські диверсії. Мені здається, саме на такий результат очікує російський шпигун і зрадник України Руслан Демченко, якого президент призначив начальником комітету з розвідки. Але якщо щось із ГУРівцями станеться, вся відповідальність за їхні долі буде повністю на Зеленському. І демонстрація під офісом буде в такому разі зовсім не мирною. І ось тоді фільм про «Вагнергейт» – із президентом України в головній ролі – подивиться весь світ.

Джерело: Юрій Бутусов / Facebook