Спроба відправки уряду у відставку є політичною - Бурбак



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«Під час виступу з трибуни багато депутатів критикували уряд, щоб здобути політичні рейтинги для перемоги на виборах»

Бажання відправити уряд у відставку носить суто політичний характер. Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту після спроби відставки Володимира Гройсмана сказав лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«Вважаю, що це питання стало вже політичним. Під час виступу з трибуни багато депутатів критикували уряд, щоб здобути політичні рейтинги для перемоги на виборах. Але ті ж самі критикани щоп'ятницІ стоять біля ложі уряду зі своїми зверненнями», - зазначив «фронтовик».

Бурбак наголосив, що за відставку прем'єр-міністра не знайшлося навіть 100 голосів, тому що депутати розуміють небезпеку створення вакууму влади.

«Це показово, що не назбиралося й 100 голосів. Тому що депутати усвідомлюють, що парламент практично розпущений і депутати пішли на вибори. Не можна створити хаос, не можна, щоб виконавча гілка влади була без голови і уряд не працював», - наголосив керівник фракції.

На думку Бурбака, Кабміну Гройсмана є за що дякувати. Зокрема, за реформи.

«Я особисто хочу подякувати прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за те, що він три роки продовжував той курс реформ, який був розпочатий у 2014 році урядом Арсенія Яценюка. Ми всі разом у цьому залі приймали необхідні законопроекти: по децентралізації влади і створенню ОТГ, створення «Нової української школи», виділення 5% ВВП на фінансування заходів з безпеки і національної оборони, феноменальні обсяги будівництва доріг і багато-багато іншого. Ми спільно - і депутати, і уряд - робили все, щоб Україна крокувала шляхом реформ", - резюмував Бурбак.

Нагадаємо, 30 травня за відставку Володимира Гройсмана проголосували лише 97 народних депутатів.