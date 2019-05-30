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    Політика

    Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра

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    Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра
    Фото: сайт Верховної Ради

    Уряд продовжує повноцінно працювати ще мінімум чотири місяці

    Народні депутати не підтримали заяву Володимира Гройсмана про відставку з посади прем’єр-міністра. За відповідний проект постанови (№10341) проголосували усього лише 97 нардепів.

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    Фракція БПП і «Народний фронт» заявляли, що не голосуватимуть за відставку Гройсмана

    За відставку прем’єра голосували «Батьківщина», «Самопоміч», «Радикальна партія» та Опозиційний блок. Депутати з парламентської трибуни критикували Гройсмана за безвідповідальність і вимагали звіту за три роки.

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    Рішення про відставку прем’єра мало наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

    Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради. 

    22 травня Гройсман провів саме коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

    В неділю, 26 травня,  Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП. Після цієї заяви Народний фронт зібрав засідання фракції, на якому депутатам заявили, що партійного списку не буде, і всі охочі можуть йти по мажоритарці. 


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