США готуються почати процедуру визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

Наступного тижня у США можуть розглянути резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму

Вже наступного тижня у Сенаті США можуть розглянути резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

У випадку позитивного рішення – далі її розглянуть у Палаті представників Конгресу США. Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентарів.

«Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із питань закордонних справ. У випадку підтримки резолюції Сенатом, далі вона надійде до Палати представників», – розповіла Євгенія Кравчук.

Також депутати подякували Ненсі Пелосі та всім конгресменам за прийняття акту про надання Україні $40 млрд допомоги.

Говорили про те, що Палата представників продовжуватиме слідкувати, аби допомога у 40 млрд якнайшвидше перетворювалася на конкретне озброєння для України.

«Зараз важливо якомога швидше і в більших об‘ємах отримати важке озброєння і передати його на фронт. Щоб виділені кошти перетворювалися у важку артилерію, РСЗО, котрі так необхідні на передовій нашим захисникам, які в ці хвилини дають відсіч ворогу», – наголосила депутатка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки, закликав виключити Росію із ФАО – Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Зеленський наголосив, що блокування Росією українського аграрного експорту ставить сотні мільйонів людей під загрозу нестачі продовольства чи й голоду.