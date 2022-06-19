На Закарпатті ДПСУ затримала порушників-уклоністів

Чоловіків викрили на спробі виїхати за межі України з використанням підроблених документів

Військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням, двох правопорушників затримали сьогодні вночі у горах в районі населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району. Обидва мали намір незаконним шляхом дістатися Словаччини.

Ще один затриманий прямував у бік кордону на таксі. Він попросив водія підвезти його до прикордонного села Палло, звідки мав продовжити подорож пішки. На заваді його протиправним планам став прикордонний наряд відділу «Ужгород».

У залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» правоохоронці відмовили у пропуску 47-річному киянину, який прямував в Угорщину за недійсним документом, що не дає права на перетин кордону.

Інших п’ять чоловіків викрили на спробі виїхати за межі України з використанням підроблених документів. У пункті пропуску «Ужгород» четверо правопорушників вдавали з себе осіб з інвалідністю, ще один надав на контроль фейкові документи студента, що навчається за кордоном. Як вони згодом розповідали прикордонникам, за такі документи їм довелося заплатити від 50 до 1700 доларів США.

Окрім того, один з них спробував «домовитися» з правоохоронцями про пропуск за «липовими» документами, запропонувавши хабар у розмірі 1000 доларів США. Прикордонники на таку пропозицію не пристали і викликали у пункт пропуску співробітників Нацполіції. Тепер чоловікові належить відповідати перед законом ще й за кримінальне правопорушення, передбачене ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

У всіх випадках правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Також у їхніх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України «Ухилення від призову за мобілізацією».