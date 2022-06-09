Працює на голод. Зеленський закликав виключити РФ з продовольчої організації ООН

Треба якнайшвидше закінчити війну проти України, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море

Загарбницька війна Росії проти України спричинила низку глобальних криз

Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки 9 червня. Він подякував за припинення співпраці ОЕСР з Росією та закриття офісу в Москві, а також за рішення відкрити регіональний офіс у Києві.

«Це визнання значення нашої країни, нашого регіону, для глобального співробітництва і розвитку», – сказав він, висловивши надію на зустріч із генеральним секретарем Матіасом Корманном в українській столиці.

Зеленський нагадав, що дії Росії спричинили одразу декілька глобальних криз. Зокрема, виникла найбільша міграційна криза у Європі з часів Другої світової війни через мільйони українських біженців, також сотні мільйонів людей у світі зараз стоять перед загрозою голоду через заблоковане в українських портах зерно. Європа також переживає одну з найскладніших енергетичних ситуацій у своїй історії.

«І це ми ще не знаємо, які інші кризи готує Росія вільному світу. Що буде, якщо рос армія застосує зброю масового ураження? Що буде, якщо внаслідок російських ударів виникне загроза, наприклад, для джерел питної води в нашому регіоні? Або загроза радіаційного чи хімічного забруднення басейну чорного моря, а отже, й частини Середземного?» – сказав український президент.

Очільник української держави також додав, що війна в Україні впливає на харчову безпеку в усьому світі.

«Росія завжди знала, що кілька кроків саме проти нашої держави, в нашому регіоні – і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною, саме тому це базовий інтерес світу зараз – допомагати захисту України. Треба якнайшвидше закінчити війну проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море», – закликав він.

Президент України зазначив, що саме український аграрний експорт є стабілізатором на глобальному ринку. Його блокування Росією ставить сотні мільйонів людей під загрозу нестачі продовольства чи й голоду.

«Не може бути й мови про продовження членства Росії у ФАО – Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Що там Росії робити, якщо вона працює на голод для як мінімум 400 мільйонів, а як максимум – більше мільярда людей?» – спитав він.

Зеленський також закликав гарантувати довгострокову безпеку України, щоб вона могла за рахунок зеленої енергетичної трансформації «гарантувати довгострокову енергетичну безпеку Європи і замістити російське викопне паливо на нашому континенті».

Нагадаємо, 8 червня в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН.