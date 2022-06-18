Джонсон назвав чотири кроки, життєво важливих для України

Прем'єр-міністр Британії зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити

Британський прем'єр-міністр каже, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться, тому потрібно прийняти певні рішення. За його словами, існує чотири кроки, життєво важливих для України. Про це йдеться в колонці Джонсона в The Times.

Джонсон зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

Він висловив думку про те, що потрібно готуватися до тривалої війни.

Джонсон каже, що поки Путін розмірковує про свої помилки, Британія та їхні союзники повинні зробити чотири життєво важливі кроки, щоб залучити час для України.

За його словами, по-перше, потрібно забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєприпасами та навчаннями швидше, ніж окупант.

Також потрібно допомогти зберегти життєздатність української держави. Уряд президента Зеленського має платити зарплату, керувати школами, доставляти допомогу та починати реконструкцію, де це можливо. Для цього знадобиться постійне фінансування та технічна допомога, яку ми повинні планувати підтримувати на наступні роки.

По-третє, необхідно розробити альтернативні сухопутні маршрути, які вже існують, і забезпечити продовження функціонування економіки України. Оскільки Росія придушила економіку України, заблокувавши її основні експортні маршрути через Чорне море.

Окрім того російська блокада Одеси та інших українських портів перешкоджає експорту вкрай необхідного продовольства для найбідніших людей. Потрібно витягти цю їжу.

Наостанок Борис Джонсон наголосив, що роблячи це, вони захищатимемуть власну безпеку так само, як і Україну, і захищатимемуть світ від смертельних мрій Путіна.

Нагадаємо, 17 червня несподівано в Київ приїхав Борис Джонсон.

Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.