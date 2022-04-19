США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму

У Держдепі вивчають факти через можливе включення Росії до списку спонсорів тероризму

Державний департамент США може запровадити проти Росії статусу держави-спонсора тероризму, який передбачає введення додаткових санкцій та обмежень. Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє телеканал CNN.

«Ми уважно вивчаємо факти, уважно вивчаємо закон. Незалежно від того, чи будуть ці повноваження, або будь-які інші повноваження доступні нам відповідно до закону, ми застосуємо їх, якщо вони будуть ефективними й доречними», – зауважив представник Держдепу у відповідь на запитання, чи залишається «на столі» введення цього статусу проти Російської Федерації.

За даними джерела телеканалу, можливість включення Росії до списку спонсорів тероризму обговорюється як інструмент для притягнення РФ до відповідальності.

Є лише чотири країни, які наразі вважаються державними спонсорами тероризму з боку США: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:

накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,

замороженнм активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,

забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до світової спільноти щодо необхідності визнання російської федерації терористичною державою.

З заявою про підтримку ініціативи виступив цілий ряд світових політиків.

Зокрема, член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму, заявив, що вже зараз, ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія «Єдина Росія» повинні бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.