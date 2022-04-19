На Житомирщині священник закликав підтримати збройну агресію окупантів

Настоятель храму стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні будинки не російські війська, а українські збройні сили

На Житомирщині перед судом постане настоятель церкви московської церкви. За даними слідства, він закликав парафіян підтримати збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 64-річний священник у березні 2022 року під час спілкування на вулиці з місцевими жителями намагався переконати громаду, що влада РФ нібито прислала армію, щоб «визволити українців від нацистів та бандерівців і захистити російськомовне населення братського народу».

Настоятель храму стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні будинки не російські війська, а українські збройні сили. Парафіяни перенесли суперечку з вулиці до правоохоронних органів, де кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність, зазначають у прокуратурі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.

Нагадаємо, що відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на появу законопроектів про заборону діяльності УПЦ (МП), закликавши припинити будь-які переговори із Україною і воювати до перемоги.

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