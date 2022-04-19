Військові відбили штурм окупантів на півдні України (відео)

Українські бійці знищили 28 окупантів та п'ять одиниць техніки РФ

Годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Зазначається, що українські бійці знищили 28 окупантів та п'ять одиниць техніки РФ, серед яких броньована, інженерна, Автомобільна та БПЛА.

«У Миколаївській області актуальними залишаються загрози ракетних і артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей», – йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що в Херсонській області ворог продовжує «психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення», а на зайнятому рубежі обороняється та намагається завдавати артилерійсько-мінометні удари по позиціях ЗСУ та по населених пунктах з мирним населенням.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.