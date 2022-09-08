США оголосили про новий пакет допомоги Україні
Держдеп має намір виділити $2 млрд на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування
США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.
У новий пакет військової допомоги від США увійшли:
- додаткові боєприпаси для Himars;
- чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
- додаткові високошвидкісні протирадіаційні ракети (Harm);
- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;
- більше 5000 протитанкових систем;
- 1000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (Raam);
- додаткові гранатомети та стрілецька зброя;
- 50 БМП;
- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.
Крім того, Держдеп повідомив Конгрес про намір виділити $2 млрд на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування – $1 млрд для зміцнення безпеки України та 1 млрд доларів для 18 сусідів країни з регіону.
Нагадаємо, адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд.
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