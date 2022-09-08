США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Україна отримає від США додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи

Держдеп має намір виділити $2 млрд на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування

США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

У новий пакет військової допомоги від США увійшли:

додаткові боєприпаси для Himars;

чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;

додаткові високошвидкісні протирадіаційні ракети (Harm);

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;

більше 5000 протитанкових систем;

1000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (Raam);

додаткові гранатомети та стрілецька зброя;

50 БМП;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, Держдеп повідомив Конгрес про намір виділити $2 млрд на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування – $1 млрд для зміцнення безпеки України та 1 млрд доларів для 18 сусідів країни з регіону.

Нагадаємо, адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд.