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США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США оголосили про новий пакет допомоги Україні
Україна отримає від США додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи
фото з відкритих джерел

Держдеп має намір виділити $2 млрд на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування

США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн. Про це повідомляє  пресслужба Міністерства оборони США.

У новий пакет військової допомоги від США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для Himars;
  • чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
  • додаткові високошвидкісні протирадіаційні ракети (Harm);
  • 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
  • 1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;
  • більше 5000 протитанкових систем;
  • 1000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (Raam);
  • додаткові гранатомети та стрілецька зброя;
  • 50 БМП;
  • прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, Держдеп повідомив Конгрес про намір виділити $2 млрд на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування – $1 млрд для зміцнення безпеки України та 1 млрд доларів для 18 сусідів країни з регіону.

Нагадаємо, адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд.

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Теги: росія США війна військові навчання допомога ЗСУ

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