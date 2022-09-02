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Байден запросив у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

Надія Клочко
glavcom.ua
Байден запросив у Конгресу США ще $13,7 млрд для України
Конгрес США розгляне питання виділення Україні додаткових коштів наступного тижня
фото з відкритих джерел

США готують для України черговий пакет екстреної допомоги

Президент США Джо Байден просить Конгрес виділити $13,7 млрд для України. Про це сказав журналістам у п’ятницю представник адміністрації Байдена, повідомляє The Hill.

Зокрема, адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд, а також $2 млрд – на допомогу у зміцненні внутрішніх поставок енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок.

«Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України та захистити свою демократію, і ми просто не можемо допустити, щоб ця підтримка України закінчилася», – зазначив представник адміністрації Байдена.

Білий дім заявляє, що кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 року фінансового року, який починається на початку жовтня. Очікується, що Конгрес розгляне це питання наступного тижня, коли законодавці повернуться з літніх канікул.

Представник адміністрації американського президента також сказав, що приблизно три чверті коштів, які були схвалені Конгресом для України, вже витрачені.

Нагадаємо, в День Незалежності України президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для ЗСУ. Його вартість становить майже $3 млрд. 

Кілька днів тому президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $755 млн.

Перед цим США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. 

Перед цим Державний департамент США затвердив виділення $89 млн на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

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Теги: Джозеф Байден Україна США

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