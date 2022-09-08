До Києва прибув Держсекретар США Блінкен

Ентоні Блінкен проведе зустріч з Володимиром Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 веренся без анонсу прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За даними ЗМІ, Блінкен приїхав для обговорення питання, яке стосується допомоги США.

«Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Україну у зв'язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки», – зазначає журналістка ВВС.

Раніше повідомлялося, що Пентагон сьогодні, 8 вересня, оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн.

Напередодні переговорів міністри оборони США та України обговорили потреби української армії на даний момент та у довгостроковій перспективі. Олексій Резніков повідомив, що незабаром очікується нова допомога від США у сфері безпеки.