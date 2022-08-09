США передали Україні протирадіолокаційні ракети

Ракети можуть бути випущені з українських літаків, і можуть вплинути на російські радари

Сполучені Штати в рамках одного з попередніх пакетів військової допомоги передали Україні протирадіолокаційні ракети. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, повідомляє «Голос Америки».



«У недавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть вплинути на російські радари та інші речі», - зазначив заступник міністра під час брифінгу для преси в понеділок.

Він також повідомив, що США і союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

Також раніше стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.