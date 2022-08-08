Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)
Завдяки ЗСУ снаряди до цілей не долетіли 
Командування Повітряних Сил ЗСУ

Україна зранку збила російських ракет на $26 млн – Forbes 

Зранку 8 серпня російські війська випустили по Україні ракет на $26 млн. Про це повідомляє Forbes.

Зранку Росія випустила з акваторії Чорного моря чотири крилаті ракети типу «Калібр». За оцінкою Forbes, загальна вартість збитих ракет становить $26 млн. 

Ракети морського базування типу «Калібр» були випущені близько 10:00. 

«Протиповітряною обороною Повітряних сил збито усі цілі», – йдеться в повідомленні.

4 фото
На весь екран

Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», три – в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes застосовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, «Калібр» – $6,5 млн, «Іскандер» – $3 млн, «Онікс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн.

Нагадаємо, кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні. 

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України.

Крім того, ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами.

Читайте також:

Теги: ЗСУ ракета

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Характеристики ракети «Кинджал» не дозволяють українським ППО ефективно виявляти та знищувати її
Рашисти атакували Вінниччину гіперзвуковими ракетами
Сьогодні, 13:12
Авіаракетними та артилерійськими ударами знищено житлові будинки, виробничі потужності та комунікації
Ворог обстріляв некерованими ракетами Донеччину: є загиблі (фото)
Сьогодні, 10:56
Бойова частина ракет Х-47М «Кинджал» становить 500 кг
Повітряна тривога: ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами
Сьогодні, 13:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
67K
В Україні знову лунають сирени
62K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
37K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
35K
Соратниця Порошенка: «Рошен» тепер змушений оплачувати «тупий гумор» Кварталу-95
33K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет 
Сьогодні, 20:31
ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)
Сьогодні, 20:15
ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Сьогодні, 19:03
ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 
Сьогодні, 18:50
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Сьогодні, 18:36
Окупанти привезли в Мелітополь масовку для так званого «референдуму» – Федоров
Сьогодні, 18:21

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту