ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)

Завдяки ЗСУ снаряди до цілей не долетіли

Україна зранку збила російських ракет на $26 млн – Forbes

Зранку 8 серпня російські війська випустили по Україні ракет на $26 млн. Про це повідомляє Forbes.

Зранку Росія випустила з акваторії Чорного моря чотири крилаті ракети типу «Калібр». За оцінкою Forbes, загальна вартість збитих ракет становить $26 млн.

Ракети морського базування типу «Калібр» були випущені близько 10:00.

«Протиповітряною обороною Повітряних сил збито усі цілі», – йдеться в повідомленні.

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Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», три – в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes застосовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, «Калібр» – $6,5 млн, «Іскандер» – $3 млн, «Онікс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн.

Нагадаємо, кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України.

Крім того, ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами.