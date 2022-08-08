Держсекретар США назвав причину, чому РФ мусить програти війну проти України 

Війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи

Якщо США дозволять Росії захопити Україну це призведе до того, що у світі «розпочнеться сезон» подібних війн. Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

«Якщо ми дозволимо великій країні знущатися над меншою, просто вторгнутися до неї та захопити її територію без протидії, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі», – пояснив Блінкен.

Держсекретар також додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи. А тому важливо зараз протистояти російській агресії.

Нагадаємо, Блінкен звинуватив Кремль, що той використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит».

Днями сенатори США закликали Білий дім оголосити Росію країною-спонсором тероризму.

Як стало відомо, у російській зброї, знайденій в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Це свідчить про те, що Москва придбала критично важливі технології у компаній з США, Європи та Азії до повномасштабного вторгнення в Україну.