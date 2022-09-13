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США розглядають можливість передачі Україні винищувачів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США розглядають можливість передачі Україні винищувачів
Україна може отримати із США системи ППО
фото: René Sleegers

Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України

Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО. Про це повідомляє видання Financial Times, з посиланням на джерела.

«Високопоставлений чиновник з питань оборони США сказав, що Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона і чи доцільно було б надати Києву винищувачі в середньостроковій та довгостроковій перспективі», – пише видання, посилаючись на високопосадовця в оборонному відомстві США.

Як раніше повідомлялося, США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн. Нагадаємо, адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд.

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Теги: США війна військова техніка винищувач

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