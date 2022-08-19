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Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
Майор Олександр Бринжала був льотчиком-винищувачем літака МіГ-29
фото з відкритих джерел

Маневри, які виконував ас, його рішучість і влучність жодному окупанту не під силу

На обережне «Ну що там?», Олександр завжди впевнено відповідав: «Все добре! Перемагаємо!». 

«Я завжди знала, що тато – Герой! – говорить донька Олена. – Він віддав життя за нас, за Україну! Мама теж служить, і брат, і дідусь має бойовий досвід. Каже, що син – «обійшов» його… Ми із таким захопленням завжди дивились на швидкі винищувачі, затамувавши подих слухали історії про війну… Нервово чекали вісточки із зони АТО/ООС, адже тато одним із перших відправився захищати Україну. Усі разом раділи, коли він розповідав, наскільки горять очі у курсантів, яким передавав досвід…».

Льотчик Олександр Бринжала – родом із міста Охтирка Сумської області.

Навчався в Охтирській середній школі № 5, яку закінчив 1991 року. Опісля став студентом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Служив у 40-й бригаді тактичної авіації (місто Васильків Київської області), авіаз’єднання Повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України.

Був льотчиком-винищувачем літака МіГ-29. Брав участь в операціях у зоні Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил. Навчав курсантів.

Усе змінило повномасштабне вторгнення Росії…

Олександр Петрович Бринжаламайор, льотчик 1 класу 40-ї бригади тактичної авіації.

Брав участь у повітряних боях над Києвом, Васильковом та Житомиром. На його рахунку – кілька знищених ворожих винищувачів Су-30. Загинув під час відбиття масованого авіаційного удару над Васильковом.

Герой України (2 квітня 2022 року, посмертно).

Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів фото 1

Ніч 2 березня 2022-го. У столиці – повітряна тривога.  Пара українських МіГ-29 виходить на перехоплення російських винищувачів. Сили не рівні, як і завжди. Втім, рідне небо помножене на мужність, професіоналізм та люту ненависть до окупантів дещо вирівнює шанси.

У небі – усього два українські винищувачі проти 12 ворожих. Пілоти Повітряних Сил розуміють, на що йдуть, і не пасують, навіть у таких екстремальних умовах. Того дня наші винищувачі влаштували гідну зустріч нелюдам – знищили одразу три російські літаки. На жаль, цей бій став останнім для льотчика 1-го класу майора Олександра Бринжала.

10 фото
На весь екран

Володимир – пілот другого українського винищувача, він бачив, як влучили у літак побратима, втім до останнього вірив, що Сашко катапультувався…

«Ми думали, їх усього четверо! Та вони одночасно атакували з кількох напрямків 12-ма літаками! Усе відбувалось миттєво! У ближньому бою наші шанси дещо вирівнюються, хоча кількісна та й технологічна перевага все ж на їхньому боці. Саша підбив два ворожі літаки, я – один! На жаль, для Сані цей бій став останнім… Так, для ворога ми всі – Привиди! Сашко теж був Привидом! Сміливим і професійним! Маневри, які він виконував, його рішучість і влучність жодному окупанту не під силу! Після програних ближніх повітряних боїв ворог змінив тактику в повітрі й не наважуються підлітати до нас, як і входити зону дії нашого ППО. Випускає ракети «повітря-повітря» з максимальної дальності й… навтьоки! Натомість продовжує тактику терору – пуски крилатих ракет із території Білорусі», – розповіли в Повітряних Силах ЗСУ. 

В останню путь повітряного аса проводжали бойові побратими – близькі та рідні пілота.

8 березня льотчик удостоєний ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Крім того, Указом Президента України від 2 квітня 2022 року майору Олександру Бринжалі присвоєно звання Героя України. Обидві нагороди – посмертно…

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Теги: винищувач пілот Олександр Бринжала війна росія

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