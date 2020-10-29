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    Політика

    США закликали Росію піти з Донбасу та Криму

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    <p>Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор</p> - США закликали Росію піти з Донбасу та Криму

    Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор

    Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України

    Росія повинна піти з Донбасу та Криму і розпочати процес налагодження відносин з Україною, які базуються на взаємоповазі.

    Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє «Укрінформ».

    «Україна продовжує обраний нею шлях як вільна, демократична та розмаїта країна - і вона завжди залишатиметься одним із сусідів Росії. Для народу РФ немає жодної користі від дороговартісної політики Кремля, яка полягає у непримиренній ворожості щодо України. Аби чинити правильно стосовно і власних громадян, і українців, Москва мусить піти зі Сходу України та Криму та розпочати процес налагодження дружніх відносин між двома країнами, що базуються на взаємоповазі», – заявив дипломат.

    Він указав, що зараз на Донбасі спостерігається «найдовший період відносного спокою з моменту початку конфлікту Росією у 2014 році», однак ситуація все ще далека від норми. Гілмор звернув увагу на дані СММ ОБСЄ, згідно з якими у жовтні один цивільний загинув і семеро зазнали поранень через підрив на вибухових пристроях.

    «Це є чітким нагадуванням про те, з якими ризиками стикатимуться ці громади протягом наступних багатьох років. Кожен день, коли Росія відкладає виведення сил та техніки з України, лише посилює ці страждання», – заявив Гілмор.

    Він запевнив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнають спроби Росії анексувати Крим.

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