Нові пропускні пункти на Донбасі та розведення військ: підсумки засідання ТКГ



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Контрольно-пропускні пункти в Золотому і Щасті повинні відкритися 10 листопада

Кравчук також закликав Росію розблокувати процес обміну полонених

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) сторони узгодили відкриття з 10 листопада двох нових контрольно-пропускних пунктів на Донбасі, а також почали підготовку до розмінування окремих ділянок й розведення військ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, 10 листопада на Донбасі відкриють два нові контрольно-пропускні пункти (КПВВ) — «Золоте» і «Щастя». За словами першого заступника глави української делегації в ТКГ Олексія Резнікова, українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ «Золоте». Цей пункт тричі за рік перебував під обстрілом бойовиків.

Крім того, голова української делегації Леонід Кравчук закликав сторони ТКГ протягом тижня напрацювати спільний «план дій» з метою розблокування перемовин у межах групи та подальшого виконання Мінських домовленостей.

Також Кравчук закликав Росію розблокувати процес обміну полонених. Україна наполягала на підтвердженні списків на взаємне звільнення. До слова, українська сторона передала їх ще у липні. Представниця ОБСЄ Хайді Грау зауважила, що треба пришвидшити процес. Поки тривають перемовини, люди продовжують перебувати в ув'язненні.

На думку української делегації, це вже сьогодні дозволяє «розблокувати реалізацію домовленостей з розмінування 20 нових ділянок», а також «перейти до практичних дій з розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках».

Також сьогодні стало відомо, що блогер і військовий та політичний оглядач Олексій Арестович призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.