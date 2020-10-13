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    Питання окупованого Криму «закрите» виключно у свідомості жителів Кремля – Кулеба

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    Всі злочини й порушення, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, належним чином документуються, - міністр - Питання окупованого Криму «закрите» виключно у свідомості жителів Кремля – Кулеба
    Всі злочини й порушення, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, належним чином документуються, - міністр

    Для всього світу питання Криму залишатиметься відкритим доти, доки він не повернеться до складу України, - міністр

    Питання окупованого Криму для всього світу залишатиметься відкритим доти, доки він не повернеться до складу України у тому статусі, який він мав до лютого 2014 року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 13 жовтня.

    «Ви могли чути різні нещодавні коментарі речника президента Росії про те, що Крим ніхто ніде не буде обговорювати, що це питання «закрите». Я можу абсолютно чітко заявити, що питання Криму «закрите» виключно у свідомості жителів Кремля. Для решти світу, та й для самих росіян, які не обтяжені пропагандистськими штампами, питання Криму залишатиметься відкритим доти, доки він не повернеться до складу України, тобто до статусу, який у нього був до лютого 2014 року», – сказав Кулеба.

    Міністр додав, що всі злочини й порушення, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, належним чином документуються, і «настане час, коли Росія понесе за них відповідальність».

    У цьому контексті дипломат нагадав, що на 14 жовтня, коли відзначатиметься День захисника України, російська окупаційна адміністрація запланувала відправку зі збірного пункту в Севастополі осіб, незаконно призваних Російською Федерацією на строкову службу в Чорноморському флоті РФ та у військах Південного військового округу.

    «Хочу дуже чітко зазначити, що призов у Криму – це воєнний злочин, прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом. Ця незаконна призовна кампанія є вже дванадцятою, тобто Російською Федерацією в окупованому Криму було вчинено вже дванадцять воєнних злочинів з незаконного призову до своїх збройних сил. Усе це демонструє, що російська агресія триває», - констатував Кулеба.

    Як повідомлялося, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського щодо мирної угоди з Росією, яка поверне окуповані Росією Донбас і Крим, сказав, що «проблеми Криму не існує і не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами», а пріоритетним є вирішення питання Донбасу.

    Раніше президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС, що зможе укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, яка поверне всі окуповані території, включно з Кримом.

    Крим Росія окупанти Донбас міністр агресія Володимир Зеленський День захисника України окуповані території президент Дмитро Кулеба
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