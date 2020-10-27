Окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі



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Бойовики перевіряють стан розбудови полігонної інфраструктури

Інспекція здійснюється за вказівкою російських кураторів

На Донбасі керівництво російських окупаційних адміністрацій перевіряє стан розбудови полігонної інфраструктури. У першу чергу перевіряють обладнання пунктів управління, казармовий фонд та захисні фортифікаційні споруди від високоточної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, інспекція здійснюється за вказівкою російських кураторів. Також в українській розвідці зазначають, що в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ завершилася підготовка до командно-штабних навчань з територіальної оборони.

Також нагадаємо, що сьогодні від початку доби бойовики обстріляли українських захисників з гранатомету. Це сталося поблизу Водяного.

Минулої доби, 26 жовтня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося 24 жовтня, на Донбасі загинув ватажок батальйону бойовиків «Призрак» Марков.



