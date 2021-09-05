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    США звернулися до Росії в річницю підписання Мінських угод

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    5 вересня виповнилося сім років від підписання Україною, Росією та ОБСЄ перших Мінських домовленостей - США звернулися до Росії в річницю підписання Мінських угод

    5 вересня виповнилося сім років від підписання Україною, Росією та ОБСЄ перших Мінських домовленостей

    Фото з відкритих джерел

    РФ має забрати свою зброю з української території – посольство США в Україні

    США закликають Росію виконати міжнародні зобов’язання згідно з Мінськими угодами та вивести свої війська з окупованих територій України. Про це заявило посольство США в Києві.

    «Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України», – йдеться у заяві.

    Також США закликали Росію повністю виконати свої «мінські зобов’язання», у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб.

    5 вересня виповнилося сім років від підписання Україною, Росією та ОБСЄ перших Мінських домовленостей про повне припинення вогню на сході. Однак окупанти продовжують саботувати взяті на себе зобов’язання і не виконують ні перших, ні других Мінських домовленостей, узгоджених в лютому 2015 року.

    Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає мінський формат «мертвою історією».

    Теги: Росія окупанти ОБСЄ США Мінські угоди посольство Олексій Резніков
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    США звернулися до Росії в річницю підписання Мінських угод